ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は終日、安定板が装着された25日の最終日12Rで決勝戦が行われ、末永和也（26＝佐賀）が“スーパーアミダマシーン”抽選でつかんだ1号艇を生かしてインから逃げ切り1着。7代目チャンプ襲名となり、地元からつで開催されるSGクラシック（来年3月23〜28日）の優先出場権を獲得した。2着に茅原悠紀、3着は新田雄史。若きダービー王が巻いたチャ