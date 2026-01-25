全力投球する横浜ＤｅＮＡの山崎＝２５日、横浜市西区横浜ＤｅＮＡの山崎康晃投手（３３）が２５日、横浜市西区でスポーツ用品メーカー「アンダーアーマー」のイベントに参加し、子どもたちやファンと交流した。みなとみらい２１地区の複合施設に設置された特設ブルペン。山崎は「プロ野球選手の球を肌で感じてほしい。全力で投げます」と小学生１０人に対し、１人５球ずつ、全力で腕を振り抜いた。同市鶴見区から訪れた小学４