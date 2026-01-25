巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝が２５日、新人合同自主トレ最終日を打ち上げ「けがなくとりあえず、新人合同自主トレを終われたのでよかったと思います」と振り返った。この日は同期の育成捕手・松井蓮を相手にブルペン投球。「力んだりとかはなかったですけど、本当に投げやすかったので、本当にいい感じに投げられたと思います」と振り返った。２月１日にはいよいよ宮崎で春季キャンプがスタートする。「