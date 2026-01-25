ＤｅＮＡは２５日、今年のシーズンスローガン「ＢＥＡＴＥＡＭ，ＷＩＮＩＴＡＬＬ」を発表した。横浜市の「八景島シーパラダイス」で行われたイベント「２０２６初春の集い」で、約１３００人のファンを前に新スローガンを披露した相川亮二監督（４９）は「選手だけじゃなくスタッフ、ファンも一緒にチームとなって１年間戦いたい。１球、１打席、１試合に勝ち続けて、最後には優勝を勝ち取る」と決意を語った。また、