いよいよ２０２６年のＪリーグ開幕（百年構想リーグ・２月７日開幕）が約２週間後に迫る中で、各クラブの陣容もそろいつつある。Ｊ１では川崎が東京ＶのＤＦ谷口栄斗や岡山ＧＫブローダーセンなど、Ｊで実績ある選手の獲得に動いた例や、神戸が清水を退団した元日本代表ＭＦ乾貴士を獲得するなど、目を引く移籍もあった中で、例年と比べると全体的に動きが少ない印象があった。クラブ関係者やエージェントからも「この冬は静かな