静岡県高校サッカー新人戦準々決勝が25日に行われ、ベスト４が決まった。静岡学園は８―０で浜松東に大勝した。準決勝は３１日に行われる。３連覇を目指す静岡学園が選手層の厚さを見せた。５点リードの後半１４分に出場したＭＦ斎藤真裟斗（２年）が、１トップに入って２得点だ。この日がトップチームの公式戦初出場。昨年はＣチーム（県Ａリーグ）でプレーしており、前日の練習試合で好プレーを見せ急きょベンチ入りした。