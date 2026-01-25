長野県内は大雪のピークは過ぎましたが、北部や中部の積雪の多い傾斜地では雪崩に注意が必要です。25日の県内は強い冬型の気圧配置の影響で北部を中心に大雪となり、午後6時までの24時間に降った雪の量は野沢温泉74センチ、飯山68センチ、小谷66センチなどとなりました。大雪のピークは過ぎましたが、26日午後6時までの24時間に降る雪の量は多い所で中野飯山地域20センチ、長野地域と大北地域の山沿いで15センチ、菅平