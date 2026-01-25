東京・上野動物園は25日、公式サイトを更新し、ジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」の観覧が終了したことを報告した。【動画】上野動物園、パンダ「シャオシャオ」「レイレイ」最終観覧の様子サイトでは「1月25日（日）をもちまして、ジャイアントパンダ2頭の観覧が終了しました。これまで多くのみなさまに『シャオシャオ』と『レイレイ』の成長を温かく見守っていただき、誠にありがとうございました。2頭は明