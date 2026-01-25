25日午後0時15分ごろ、高松市由良町の県道で、無職香川千穂さん（75）＝同市＝の乗用車と女性パート（49）＝同市＝の軽乗用車が衝突する事故があった。乗用車の後部座席に乗っていた1歳男児が意識不明の重体。現場は片側1車線の直線道路で、ドライブレコーダーの映像から、高松東署は乗用車が対向車線にはみ出したとみて調べる。署によると、男児のほかに、軽乗用車の運転手と同乗者の女性2人が病院に搬送された。意識はあり、