「大相撲初場所・千秋楽」（２５日、両国国技館）前頭四枚目熱海富士は大関安青錦との決定戦で敗れ、初優勝はならなかった。自身にとって２度目の優勝決定戦だったが、またもあと一歩で届かず。本割では欧勝海を寄り切り３敗を守り、安青錦も琴桜を寄り切りで破った。決定戦では熱海富士が立ち合いから自分の形をつくり圧力をかけて土俵際まで追い込んだが、安青錦の首投げで仰向けにされた。熱海富士は花道を引き揚げる際、