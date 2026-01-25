1月24日夜、上越市柿崎区で住宅１棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは上越市柿崎区直海浜の山川和夫さんの住宅です。24日午後11時すぎ、近くに住む人から「建物全体から炎が出ている」と通報がありました。火はおよそ１時間半後に消し止められましたが、住宅１棟が全焼し焼け跡から１人の遺体が見つかりました。この住宅には82歳の山川さんが1人で住んでいて、いまも連絡がとれていな