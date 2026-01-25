絵本の魅力を伝える、「たかさき絵本フェスティバル」が高崎シティギャラリーで始まりました。 絵本の魅力を上質な絵画や物語から感じてもらおうと始まった、たかさき絵本フェスティバル。地元のＮＰＯ法人「時をつむぐ会」が毎年、開いています。３２回目を迎える今年は、児童文学を出版する東京の評論社の絵本原画など２５０点を紹介しています。 「雨、あめ」という作品の手書きのスケッチには、文字はなく、絵だけで表