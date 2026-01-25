２６日の文化財防火デーを前に、玉村町の神社で火災を想定した訓練が行われ、子ども消防団も参加し放水を体験しました。 「文化財防火デー」は、１９４９年の１月２６日に、奈良県の法隆寺で起きた火災をきっかけに定められたもので、全国で消防訓練などが行われます。 玉村町の玉村八幡宮では、国の重要文化財に指定されている本殿の近くから火が出たという想定で行われました。 ２５日には、地元の消防団や近隣住