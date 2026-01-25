強い冬型の気圧配置の影響で県北部の山沿いでは大雪となり、みなかみ町藤原では、積雪が平年を上回る１メートル４３センチに達しました。 ２５日も県内は強い冬型の気圧配置となり、県北部の山沿いでは大雪となりました。午後５時現在の積雪はみなかみ町藤原で平年を上回る１メートル４３センチ、みなかみ町みなかみで４５センチ、草津で３７センチとなっています。 前橋地方気象台によりますと、県北部のみなかみ町