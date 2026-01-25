◆大阪国際女子マラソン（25日）熊本県出身の西村美月（天満屋）＝千原台高出身＝は9位（日本人6位）に終わった。初マラソンの昨年12月、防府読売マラソンで優勝し、2027年秋のマラソングランドチャンピオンシップ（MGC）出場権は獲得済み。それから約1カ月半の間隔で走り、タイムは防府での2時間25分54秒から2分以上落とす2時間28分21秒だった。寒さと向かい風の悪条件。それでも30キロ付近では前回よりも「余力があった」