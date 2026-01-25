静岡県森町の小國神社では、1年の安全や健康を祈願する「厄除大祭」が行われています。 小國神社の「厄除大祭」には、全国から多くの人が参拝に訪れます。 神事では、神職が厄除けのお祓いをして巫女が舞などを披露しました。 ＜祈祷を受けた女性＞ 「今年1年何もなく無事に元気に過ごせればなと思って御祈祷しました」 ＜祈祷を受けた家族＞ 「新しい命がもう1人いるので、家族4人になるので幸せな1年になるといいなと思