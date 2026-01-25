任期満了に伴う裾野市長選挙は1月25日、投票が行われています。午後5時現在の投票率は、53.65%で前回を9．16ポイント上回っています。 【動画】裾野市長選票進む 有権者の関心高く投票率は53.65% 前回を9．16ポイント上回る（午後5時現在）＝静岡・裾野市 裾野市長選挙に立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属で、▼現職で2期目を目指す村田悠（むらた・はるかぜ）さん38歳と▼新人で元市議の賀茂博美（かも・ひろみ）さ