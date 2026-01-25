佐渡市で24日行われたのは毎年恒例の海に向かって新年の願いを叫ぶコンテスト！声量や佐渡への思いなどを審査基準とし、24日は16人が参加するなか、優勝したのは佐渡市に離島留学に来ている小学生です。優勝した猪坂昭仁さん：「佐渡汽船で働きたい！ずっと佐渡にいたい」「絶対に優勝するぞって思いながら叫びました」参加者たちは佐渡への思いなどを叫びに乗せていました。