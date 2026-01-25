2月8日投開票の衆院選で議論を交わしてほしいのが地方の医療提供対策の確保に関する政策です。県内でも経営の悪化から病院の再編が進められ、どのように医療を提供できるのか、試行錯誤が続いています。 医師：「お正月もありましたが、体調はいかがですか？」患者：「特に具合が悪いところはない。おかげさまで元気に過ごせています」1月19日、十日町市で行われていたのはテレビ会議システムを使って医師が患者をオンラインで診