24日、県警本部に掲げられたのは衆院選の選挙違反取締本部の看板です。1月27日公示、2月8日投開票の衆院選を前に、県警の滝澤依子本部長をトップとする126人体制で違反を取り締まるための本部が設けられました。県警捜査二課の中川康弘次長は「県警の総合力を集結し、公正な選挙が実現するよう、悪質な違反に対しては厳正な取り締まりを行う」としています。