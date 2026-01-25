男子フリー演技する中京大中京・中田璃士＝宇都宮市スケートセンター全国高校スケート、アイスホッケー選手権第4日は25日、宇都宮市スケートセンターなどで行われ、フィギュア男子決勝のフリーは中田璃士（愛知・中京大中京）がショートプログラム（SP）に続いてトップの146.23点を出し、合計229.16点で2連覇を果たした。2位は西野太翔（神奈川・星槎国際横浜）、3位は田内誠悟（愛知・星槎国際）だった。女子の予選C組では