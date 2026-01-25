声優で歌手の水樹奈々（４６）が２５日、東京・江東区のトヨタアリーナ東京で、歌手デビュー２５周年を記念して開催しているツアー「ＮＡＮＡＭＩＺＵＫＩＬＩＶＥＶＩＳＩＯＮ２０２５−２０２６」のファイナル公演を迎えた。「ＮＡＮＡＭＩＺＵＫＩＬＩＶＥＶＩＳＩＯＮ２０２５−２０２６」は、水樹が歌手デビュー２５周年の当日となる昨年１２月６日の北海道・真駒内での公演を皮切りに全国７都市１４公演をま