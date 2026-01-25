ボートレース宮島の「九州スポーツ杯」は２５日、優勝戦が行われ、１号艇の古賀繁輝（３９＝佐賀）が逃げて快勝。通算５１回目、当地４回目となる優勝を飾った。進入は枠なりの３対３。コンマ２１のスタートから先マイするとバックで独走態勢へ持ち込みＶゴールを駆け抜けた。「いい足をしてました。足で勝てましたね。１Ｍも完璧なターンができました」と会心の笑顔でレースを振り返った。今節は機をいち早く仕上げたが「ス