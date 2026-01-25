ボートレース尼崎のプレミアムＧＩ「第７回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は２５日、粉雪がちらつく中、安定板を装着して１２Ｒで決勝戦が行われた。３号艇の茅原悠紀が３コースをカドに引き２対４で始まったレースは、茅原のまくりを止めてイン先マイに成功した末永和也（２６＝佐賀）がスリット裏から独走に持ち込み先頭でゴール。からつ、下関に続く今年３節連続３回目のＶを通算４回目のＧＩ優勝で飾った。