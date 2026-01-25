ボートレースからつの「新唐津市誕生２０周年記念競走」は２５日、準優勝戦が行われた。鈴木勝博（４２＝愛知）は１０Ｒで４カドまくりを決め優出一番乗り。今節は伸びの良さが目立っている。「前半のチルト０・５度は思ったほどパンチを感じなかった。準優は伸びに寄せるだけではなく、ターン回りもある程度、意識した組み立てにした。優勝戦もこの感じで、欲張り過ぎない方がいいと思う。ワンチャンスを狙って頑張る」。舟足