Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓÆüÍËÆü¤Î¤½¤ì¡×¤Ë½Ð±é¡£ºäÅì¶Ì»°Ïº¤«¤é¤Î?µÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼?¤òµñÀä¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀèÆü¡¢µþÅÔÆîºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶Ì»°Ïº¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÄáÉÓ¡££±£¸ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç°ÊÁ°¤«¤éÌÌ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢²ÎÉñ´ì¤ä·Ý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Þ¥¸¥á¤ÊÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¶Ì»°Ïº¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢