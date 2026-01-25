大相撲初場所千秋楽（２５日、東京・両国国技館）、新大関安青錦（２１＝安治川）が幕内熱海富士（２３＝伊勢ヶ浜）と１２勝３敗同士の決定戦を制し、２場所連続２回目の優勝を達成。一方で、豊昇龍（２６＝立浪）と大の里（２５＝二所ノ関）の両横綱はＶ逸となった。結びは豊昇龍が大の里を寄り切って快勝。豊昇龍は左ヒザ、大の里は左肩に不安を抱えながら、ともに１０勝５敗の成績で１５日間の戦いを終えた。高田川審判部