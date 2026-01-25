2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が2026年1月21日、公式インスタグラムを更新。過去のCDジャケット写真を投稿した。2009年リリースCDのジャケット写真公開されたのは、2009年3月4日にリリースされた「Believe／曇りのち、快晴」のジャケット写真。「Believe」は、櫻井翔さん出演の映画「ヤッターマン」の主題歌。「曇りのち、快晴」は、大野智さん出演のテレビ朝日系ドラマ「歌のおにいさん」の主題歌