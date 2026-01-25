鹿児島県肝付町の選挙管理委員会が作成した27日公示の衆議院議員選挙の投票所入場整理券に、一部有権者の名前が記載されていないミスがあったことが分かりました。 肝付町選挙管理委員会によりますと、一部の有権者の名前が記載されないミスが見つかったのは、27日公示、来月8日投開票の衆議院議員選挙の投票所入場整理券です。 町選挙管理委員会が今月21日、有権者世帯向けに投票所入場整理券7022通を郵便局に持ち込み、23日か