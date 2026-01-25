秋田朝日放送 ２５日秋田市で医師ががんの早期発見や早期治療の大切さを伝える公開講座が開かれました。 公開講座には約１００人が参加し秋田市の工藤胃腸内科クリニックの専門医２人が胃と大腸の内視鏡検査やがん治療などについて紹介しました。小川医師は、大腸がんは女性のがん死亡原因１位になるほど身近な病気だが早期に発見し適切な治療をすることで生存率は大きく向上すると指摘しました。 小川悠史 医師：「早期が