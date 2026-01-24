秋田朝日放送 秋田県大館市で恒例の「比内とりの市」が行われました。 大館特産の比内地鶏のおいしさをＰＲしようという「比内とりの市」は、今年で４２回目です。会場は今年から比内総合支所の駐車場に変更され、氷点下の厳しい寒さのなか、温かい料理を求めて多くの人で賑わいました。比内地鶏とたっぷりの野菜が入った「かやき鍋」は、自宅から鍋を持参して買いに来る人がいるほどの人気ぶりです。比内地鶏を炭火で丸ご