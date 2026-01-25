秋田朝日放送 女子バスケットボール・Ｗリーグ２部のアランマーレ秋田は首位の日立ハイテクに反撃及ばず敗れました。 今シーズンのホーム最終戦に臨んだアランマーレは背番号１７の内藤と９３番の本田を中心に点を重ねていきます。１２点ビハインドで迎えた後半、アランマーレはセネガル出身・クンバのゴール下からのショットなどでじわじわと詰め寄ります。しかし、終盤