山形県内各世代の実力者が走りを競う「県冬季ロードレース大会」が25日開かれ、「一般男子」の部でNDソフト所属の東海林宏一選手が初優勝しました。山形新聞・山形放送などが主催しことし66回目となる大会には、一般・高校・中学の男女合わせて5部門に287人がエントリー。このうち、上山市金瓶を正午にスタートし10キロを走る「一般男子」の部は、NDソフトの東海林宏一選手（23）が29分10秒でゴール