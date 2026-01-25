山形県戸沢村で25日午前、自宅の屋根の除雪作業を行っていた77歳の男性が3メートル下の地面に落下し、顔などの骨を折る大けがをしました。25日午前11時ごろ、戸沢村角川の77歳の男性が自宅で、はしごに上って下からスコップを使い屋根からはみ出した雪を地面に落とす作業を行っていたところ、屋根にかけていたはしごが滑り、およそ3メートルの高さから地面に落下しました。この事故で、男性は顔や右肩の骨を折るなどの