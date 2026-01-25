豚肉だけじゃない！ささみでも、生姜焼きを 子供から大人まで、みんなが大好きな生姜焼き。なんとなく豚肉で作るものと思われがちですが、実はささみでもOK。低脂肪のささみなら、ヘルシーなのに食べ応えのある生姜焼きに仕上がります。にんにくを入れたり、焼き方を工夫すれば風味もアップ。もちろんたれが絡んだささみは、ご飯にもよくあうおかずになりますよ。 オススメのささみの生姜焼きレシピ基本は、甘じょっぱいタレの中