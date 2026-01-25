俳優の馬場亮成が２５日、自身のインスタグラムを更新し、女優の鈴木まゆりと結婚したことを発表した。馬場はこの日、インスタグラムを更新。ともに「東宝芸能」の所属である鈴木と連名で、「私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます。現在は夫婦として、歩みを進めております」と結婚を報告した。続けて、「これからもお互いに支え合いながら、一日一日を大切に重ねてまいります。今