２４日、「雪竜」の中央甲板で、アムンゼン海で初となる水温・塩分・水深の垂直分布観測と海水採取を行う大洋観測隊の丁偉康（てい・いこう）さん（左）と宋熙存（そう・きそん）さん。（雪竜＝新華社記者／顧天成）【新華社雪竜1月25日】中国の第42次南極観測の任務に就く極地調査砕氷船「雪竜」は24日、南極アムンゼン海の予定海域に到着し、海洋の断面観測を開始した。「雪竜」大洋観測隊の張海峰（ちょう・かいほう）隊長