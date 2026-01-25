スピードスケート男子500メートルでミラノ・コルティナ五輪代表内定をつかんだ新濱立也選手が、支えてくれた妻であるカーリングの吉田夕梨花選手への思いと五輪へ向けての気持ちを語りました。2025年4月、バイクトレーニング中に交通事故に遭い、顔の骨折などの大けがをした新濱選手。それでも懸命なリハビリを続け、奇跡の復活を果たし、2大会連続の五輪内定をつかみました。五輪内定し率直な気持ちを聞かれると、「やっとスター