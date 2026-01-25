サッカーJ2に降格したアルビレックス新潟。2月に元守護神の野澤洋輔さんが新社長に就任します。クラブの立て直しを任され、再起を誓う野澤さんに密着しました。 「Re:」に込めた思い 【野澤洋輔・次期社長】「今シーズンのスローガン…“Re:ALBIREX”」“再び”や“元に”などを意味する“Re:”。 野澤洋輔次期社長 こう掲げたのはサッカー・アルビレックス新潟の野澤洋輔・次期社長。【野澤洋輔