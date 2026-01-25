◇NTTラグビーリーグワン1部第6節静岡43―19トヨタ（2026年1月25日静岡・ヤマハスタジアム）トヨタは5連敗を喫した。前半からマイボールスクラムで反則を誘発され、チャンスも静岡の堅い防御やミスで生かし切れなかった。スティーブ・ハンセンヘッドコーチ（66）は、悪循環を断ち切れなかったことを悔やみ、FL姫野和樹主将（31）も「2試合連続で前半でゲームが決まっていまいました。準備していたことを出すことができま