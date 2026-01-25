大阪国際女子マラソンが25日に行われ、矢田みくに選手(エディオン)が2時間19分57秒の好タイムで日本人トップ4位でフィニッシュ。日本歴代でも6位に入る快走でした。昨年の東京世界選手権10000mに出場。「新たな挑戦」と臨んだ今大会は、初マラソンでした。日本勢が先頭集団から離れる中、矢田選手は中盤を過ぎても海外勢に食らいつきます。最後はトラックまで海外勢と2位争いを演じ、4位でフィニッシュしました2時間23分台を目標と