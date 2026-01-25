大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第14節が24日（土）と25日（日）に行われた。 現在5連勝中のPFUブルーキャッツ石川かほくは、群馬グリーンウイングスをホームに迎えた。GAME1はブロックで優位に立ったPFUの白星に。しかし、GAME2ではリベンジに燃える群馬が勝利を収めた。今節を終え、PFUは5位に転落。対する群馬は6位に順位を上げている。 ©SV.LEAGUE 前節を終