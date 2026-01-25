競泳の北島康介杯最終日は25日、東京アクアティクスセンターで行われ、男子200メートル平泳ぎは16歳の大橋信（枚方SS）が2分8秒33で制した。2位は渡辺一平（トヨタ自動車）、3位は深沢大和（東急）だった。400メートル自由形の男子は今福和志が3分48秒11、女子は梶本一花（ともに枚方SS）が4分9秒04で優勝した。50メートル自由形は勝ち抜き方式の「スキンレース」で争い、男子は中村克（浜学園）、女子は松本信歩（あいおい