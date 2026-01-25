与野党の党首らは２５日、テレビ番組に相次いで出演し、衆院選で訴える経済対策や消費税減税などを巡って論戦を交わした。高市首相（自民党総裁）は、２年間限定の食料品の消費税率ゼロについて、２０２６年度中の実現を目指す考えを示した。首相はフジテレビ番組で、消費税減税は、所得税減税と現金給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の導入までの「つなぎ」の対策だと強調した。その上で、租税特別措置（租特）の見直し