声優で歌手での水樹奈々（46）が25日、トヨタアリーナ東京で、歌手デビュー25周年記念ライブツアー「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025−2026」最終公演を行った。同ツアーは25年12月6日、北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ公演を皮切りに、全国6都市14公演で実施。23日から同所で開催してきた東京公演は、3日間で計2万6000人を動員した。“LIVE VISION”のタイトルには、これまで歩んできた道を振り返りつつ、これからのビ