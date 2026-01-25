「大相撲初場所・千秋楽」（２５日、両国国技館）モデルの畑野ひろ子が砂かぶり席で観戦。相撲中継にも映り込み、ＳＮＳでも話題となった。幕内の取組では宇良の引き落としで、１７９キロの玉鷲が勢いそのまま土俵下へ落下。畑野の真横にダイブし、あわや接触の場面もあった。西の土俵下、取組を待つ力士の後ろに座る姿がテレビに映り込み「ＴＶ映ってましたね」、「畑野ひろ子さん観戦中」などの声が挙がった。畑野はこ