相撲好き女子の「スー女」タレント山根千佳（30）が25日、インスタグラムを更新。新大関安青錦の2場所連続優勝を祝福した。山根は「大相撲一月場所が幕を閉じました。優勝は安青錦関。おめでとうございます」と祝福。安青錦のタオルやうちわを手にした笑顔ショットなどを公開した。そして「新大関でプレッシャーのかかる中、2度目の優勝！しかも次は綱取りの場所。このスピード感…すごすぎます…信じられない！！新関脇からの連