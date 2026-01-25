Photo: Yuhei Tokimatsu 冬の寒い日はシューズもあったか仕様をチョイスするのがベスト。でも防寒だけでOK？ 気が利いた機能が搭載された冬の靴を紹介します。束ねて持ち運ぶ冬用リカバリーサンダル Photo: Yuhei Tokimatsu 靴の持ち運びってけっこう面倒。そんな悩みを解決する冬用のリカバリーサンダルが｢BU