俳優の浜辺美波とアイドルグループ・Snow Manの目黒蓮が、26日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00〜)に出演する。『しゃべくり007』学生時代について、目黒は「中学校入ってからいきなりモテ期が来まして…」と振り返る。その裏で「それで番長に呼び出されちゃって…」とピンチ到来。しかし、そこから思わぬ展開があった。「私は明確なもの(モテ期)は全くない」という浜辺。高校時代は「恋愛