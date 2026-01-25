パイロットが学生を対象としたアンケートで「ボールペンを購入する際に重視すること」を調査したところ、一番大きいのが「書き心地」で、購入価格帯は「100円台」が多かったという。 書き心地は筆記具のアンケートで当然選ばれるべき部分なのでひとまず置くとして、ここで注目すべきはやはり価格の面である。 「ボールペンが100円台なんて当たり前では？」と疑問に思っているのは、おそらくアラフォー以上の世代だろう。確か